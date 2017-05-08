關節炎當痛風？ 小心骨頭遭侵蝕變形
關節疼痛以為是痛風嗎？小心！若同時多處關節痛，要留意是否為類風濕性關節炎，盡速就醫診斷，以免錯過黃金6個月的治療期。
依據中央通訊社，台灣約有10萬民眾患有類風濕性關節炎，其中又以女性比男性多2~3倍，中華民國風濕病醫學會蔡文展理事長指出，類風溼性關節炎(RA)是慢性的自體免疫疾病，症狀為關節會紅、腫、痛、熱，民眾多會誤以為是痛風，然而痛風是一個部位關節疼痛，疼痛感來的快，去的也快；類風溼性關節炎則是多處關節、疼痛持續會數月以上，若民眾誤以為是痛風，而在病發6個月的時間，關節骨頭就被侵蝕，導致關節變形。
台灣民眾多喜歡自行停藥，然而類風濕性關節炎屬免疫疾病，是不會痊癒的，因此蔡文展理事長提醒，患者切勿自行停藥，以免再次復發。
根據歐美研究指出，有9成類風濕性關節炎患者有足部問題，而有5成患者在確診後3年內出現姆指外翻、爪趾症等症狀，導致難以自由行走。
蔡文展理事長表示除了口服藥物、多年前也引進生物製劑、近年也有小分子口服藥物，提供患者多種選擇，只要積極治療、有效控制病情，就能紓解疼痛；而今日中華民國類風濕性關節炎之友協會發行「RA好口福－口說幸福生活百科」，針對類風濕性關節炎患者傳承食、衣、住、行、育、樂的生活智慧，冀望 能幫助更多病友。
(中時電子報)
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