三字經是口頭禪 男子罵人法官判無罪
屏東林姓男子與同事間因工作產生嫌隙，日前在海產店雙方一言不合發生口角，林男脫口而出的三字經讓對方氣得提出公然侮辱告訴，林男坦言，自己講話粗魯，三字經、六字經都是口頭禪，法官則認為，沒有其他證據證明對方遭辱，因此判決無罪。
「領我的薪水，還敢跟我在那邊三泡兩泡，開嘴合嘴敢跟我提起什麼修理不修理，我跟你講啦，好像你他X的想死容易」、「今天你不善終，我他X的也不給你善終啦」、「X你娘老X掰」。
提出告訴的男子在法庭上拿出預藏錄音檔，林男坦言，對方從一開始聽起來就是在恐嚇我，因為是同學、同事關係才忍受他，他這樣講，我一定會不滿；但我的意思是指，他要如何跟我拿錢？要用什麼名義跟我拿錢？他一開始就嗆我，是不是欠修理，火氣一來才會罵出髒話。
他也說，我平常講話就很粗魯，開口就是X你娘，我出言都是這樣，這是我的口頭禪；且強調，那天2人為此事聊了3、4個鐘頭，對方只有提出約2分鐘錄音，確實是我的聲音，不過可能是在不同時間分別錄的，他是剪接造假的。
為求慎重起見，承審法官找來海產店老闆回憶當時狀況，老闆則說，未曾聽聞有員工論及此事，且不認識兩造雙方，也不記得店內客人曾發生嚴重爭吵。法官審酌後認為，因提供的事證不足以證明林男有公然侮辱的犯行，因此一審判決無罪，全案仍可上訴。
(中時)
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