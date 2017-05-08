蔡英文急欲參加WHA 10度發推文表達意願
世界衛生大會（WHA）5月22日舉行，今天是網路報名最後一天，台灣尚未收到邀請函，總統蔡英文之前9度發推特，今（8）日下午第10度在推特發文，並且是第2次因為WHA用日文喊話，強調台灣期盼參與WHA，貢獻國際社會。
根據中央社報導，蔡總統下午轉推駐日代表謝長廷的推文，第10度發文表示，台灣過去守護了許多身處醫療環境不佳的人的健康與衛生，這次也是秉持想要積極貢獻國際社會的態度，期盼能參與世界衛生大會。這是蔡總統為了WHA第二次用日文在推特喊話。
謝長廷的推文則是用日文指出，台灣身為國際事務的積極參與者，是能夠有所貢獻的，為了台灣以及全世界人們的健康及安全，台灣需要參加世界衛生大會。
網友表示，「給我參加、給我參加、給我參加」，「蔡英文上任真的是看破手腳，兩岸外交戰一路輸到底」，「沒人鳥，好可憐」，「不承認九二共識，哪會有國際空間」，「那就不用寫啦，沒人會幫的」，「怎樣，是看不起PTT嗎？推特發10篇廢文，這邊連一篇都不來」，「推特總統 悲哀」。
(中時電子報)
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