AKB女神缺席握手會後曬照 指原莉乃臉竟腫爆

指原莉乃公開拔完智齒的腫照，雙頰腫得誇張。（圖／取材自指原莉乃推特）

日本女子天團AKB48超夯團員指原莉乃6日臨時缺席握手會，她昨(7日)在推特發文，向粉絲道歉，並透露自己一口氣拔了4顆智齒，還大方曬出腫成國字臉照，儘管指原莉乃雙頰腫得誇張，不過女神對著鏡頭燦校模樣，仍萌翻一票粉絲。

指原莉乃5日一口氣拔掉4顆智齒，儘管已拔牙3天，雙頰還是沒消腫，不過所幸已經沒有流血，指原莉乃也針對她臨時缺席握手會，向粉絲表達歉意，指原莉乃還不吝嗇公開拔完智齒的腫照，更讓粉絲驚呼「臉好腫」。

(中時電子報)