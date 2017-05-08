魏明谷預告 員林秋紅谷年底啟用

彰化縣長魏明谷與地方各界視察員林多功能滯洪池工程進度。鐘武達攝。

員林滯洪池願景圖。鐘武達翻攝。

員林滯洪池未來規畫打造成比美台中秋紅谷的在地新景點。鐘武達翻攝。

彰化縣政府斥資2億元在員林市184公頃重畫區內興建兼具防洪與休閒功能的滯洪池，預計年底完工，縣長魏明谷今天視察時表示，未來的滯洪池將打造成可容納5000人的休閒勝地，且要公開徵求命名，不讓台中市「秋紅谷」專美 。

「員林市過溝排水多功能調節（滯洪池）工程，被譽為是未來的「員林秋紅谷」，地方各界關心工程進度，魏明谷視察時，縣議員陳秋蓉、賴澤民、劉惠娟、多名市民代表及里長都到場提建議。

魏明谷表示，位在員林市三愛里的多功能滯洪池，目前工程進度達54%，完工後滯洪水量約3萬1490立方公尺、相當於12.5座標準游泳池、減洪量則為4.8cms。

公園池底面積約1.3公頃，另有約0.3公頃景觀池，四周為緩坡草皮與地面銜接，步道設計分上下兩層，可供民眾散步及跑步，另配合文化局設置公共藝術，結合社區營造空間，提供文藝團體及個人表演場地。預計全部工程在9月可完成，年底正式啟用，是員林市新景點。

不過，縣議員劉惠娟以及在地民眾反映，滯洪池周邊道路狹窄，又缺乏停車場，屆時要辦5000人的大活動，交通肯定會大亂，希望縣府要想辦法因應。

(中時)