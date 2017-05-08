微風新女神 日美混血蜜多麗接班

蜜多麗穿VERA WANG粉色禮服搭配Cartier珠寶，甜美性感拍攝微風粉鑽之夜DM封面。（微風集團提供）

蜜多麗170cm、48kg，有修長雙腿，凹凸有致。（微風集團提供）

蜜多麗上圍32C，不吝於展現好身材。（微風集團提供）

孕育過林志玲和昆凌等女神的微風集團，在最新一期微風之夜DM封面上啟用一張新面孔，她是日本演藝界闖出名號的Midori蜜多麗，神奈川縣出生，母親是日本人，父親是美裔墨西哥人，身兼模特兒、演員、DJ多職，首次拍封面當年度新代言人，就有大將之風，頗有接班當「微風新女神」的態勢。

蜜多麗25歲，精緻五官兼具性感亮麗外型，拍攝封面時不管是POSE或表情都非常到位，讓掌鏡的攝影大師林炳存讚不絕口。她常在IG上分享自己健身、旅遊、時裝美照，且對音樂很感興趣，唱歌、作曲都行，還是一名DJ，有美貌也多才多藝。

事實上，蜜多麗的演藝經驗豐富也跟微風有很深的淵源。她因擁有高挑好身材與甜美的笑容，15歲在原宿街頭被安室奈美惠經紀人發掘，對方強力與蜜多麗媽媽溝通希望簽約旗下當安室奈美惠的師妹，但當時蜜多麗在美國念書，重心放在課業，婉拒對方邀約。巧的是，安室奈美惠是微風DM第一個封面人物，蜜多麗雖沒當成日本第二個安室奈美惠，卻在10年前已與微風結緣。

直到美國學業結束回到日本，熱愛表演的蜜多麗加入日本知名經紀公司，與長谷川潤、上戶彩等藝人同門，先後在《CanCam》、《BLENDA》和《EDGE STYLE》等時尚雜誌擔任模特兒，也因陽光性感小麥肌的形象成為各大運動品牌像是adidas、Nike、Puma等廣告模特兒，以豐富拍攝經驗晉升到名模行列。2013年，演出富士電視台高收視率的真人實境秀《Terrace House（雙層公寓）》打開知名度，在日本受到高度關注。

Midori 蜜多麗個人檔案

生日：25歲（1992年8月20日）

身高：170cm

體重：48kg

三圍：32C / 23 / 32

興趣：運動、唱歌、跳舞、DJ

經歷:曾拍過adidasc和Nike等品牌廣告，參加過富士電視台高收視率的真人實境秀《Terrace House（雙層公寓）》第一季錄影，被微風集團力捧為「微風新女神」。

(中時)