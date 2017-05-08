南投沙雕文化園區 入園好康大放送
南投國際沙雕藝術園區，推出「壽星專案」生日當天免費入園，當月壽星特價優惠，還沒看過沙雕的民眾，趕快規畫旅遊行程，飽覽黃金沙雕的魅力，體驗以南投風光、聖經及神話故事、史前恐龍和童話世界為主題的沙雕創作！
南投縣長林明溱表示，沙雕移師到國道3號南投交流道高架橋下，不再遭受風吹雨淋，因此，成為全國唯一常設性的沙雕園區，歡迎民眾前往參觀；今年10月，還將把世界茶業博覽會，移到沙雕藝術園區舉辦，讓民眾品茗同時，欣賞巧奪天工的沙雕藝術。
文化局長林榮森指出，今年沙雕作品共有68座，邀請各國沙雕藝術家創作，非常具有主題、藝術性，預計展期到10月底，然後重新創作，在明年農曆春節前，推出全新的沙雕。
林榮森表示，沙雕藝術園區除周一休園外，開園時間每日上午8時至下午5時；為回饋民眾，推出「壽星專案」，當天生日免費入園，當月壽星入園最優惠價只要45元，團體30人以上入園半價優待。
另外，沙雕園區目前正規畫暑假特惠專案，希望讓青少年參與正當休閒娛樂；後續還將邀請溪頭妖性村進駐，以妖怪村的創意為沙雕增添熱情活力，歡迎舊雨新知呼朋引伴、攜家帶眷參觀沙雕，眾人同遊，趣味加倍！
(中時)
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