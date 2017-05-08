越南旅客來台有補助？觀光局：絕非事實

交通部觀光局澄清有關網路謠傳：近兩年來台越南觀光客成長10倍，是政府以「每天、每個景點補貼衝人數」一事絕非事實。

觀光局說，東南亞旅客能大幅成長，除政府以開放態度、全球市場布局，透過簡化簽措施及強力市場宣傳外，係觀光業界共同努力赴各個國家進行推廣之成果，與電視上所謂的名嘴談話內容有相當出入。絕無針對特定國家給予「每天每個景點補助每人500元，每個人來台5天可補助好幾千元」的做法。

觀光局參考各國作法，訂有若干獎勵優惠措施，其內容係為鼓勵業者提昇來台旅客旅遊品質、開發新行程、增加台灣旅遊產品的多元性、吸引外國企業來台辦理獎勵旅遊，終極目標乃是以更優質的旅遊品質，吸引來台旅客，為台灣創造更多的觀光外匯。其他觀光競爭國的措施大致上也差不多，獎助的額度各國大致落在每位旅客新台幣400元至1000元之間，與國際行銷宣傳（如廣告刊登或電子媒體露出）每人平均單價相當。

而為吸引境外企業辦理大型獎勵旅遊團體來台，觀光局訂定「推動境外獎勵旅遊來台獎助要點」主要針對來台4天3夜以上、人數達50人之企業獎勵旅遊團體補助每位獎助新臺幣400元。獎助經費「限定」用於獎勵旅遊團體來台歡迎布條、文化表演觀賞或參訪地方特色文史據點、住宿、餐飲、參觀點門票、活動場地租用、國內旅行業接待相關費用，並「須以實際消費單據核銷」，消費在台灣，間接也挹注觀光相關產業發展。

鼓勵拓展多元觀光各國皆有，觀光局積極任事，採取不把雞蛋放在一個籃子的策略：獎勵旅遊團體因為產值較一般觀光團為高，甚至有高達2至4倍者，所以世界各國都祭出各式獎勵優惠，來爭取這塊重要市場。本局自2008年起即提供各式優惠措施，同時每隔2年也會依據亞洲各國的優惠項目，修正本局的優惠強度。為更強化台灣爭取獎勵旅遊的競爭力，自去去年3月10日發布實施「推動國外來台獎勵旅遊獎助要點」，依團體規模大小提供每人400元至1200元不等的獎助，獎助經費限定項目，以落實取自臺灣用在台灣。

今年為配合新南向政策，前述之獎助再度於4月12日修正，針對來自新南向國家獎勵旅遊團體，增加獎助額度，也同樣的要求獎助經費落實在臺消費。依據觀光局統計，去年來台獎勵旅遊團計有297團，42,663人，估計約創造新台幣8億元的觀光外匯，其中約有4分之1人數來自新南向國家。今年透過修正新南向獎助額度提高以及簽證簡化／泰菲免簽後，預期今年來台獎勵旅遊團可以超過350團，其中新南向佔比有望提升到3分之1。

觀光局說，所有的補助或是優惠措施，都有其考量行銷策略與不同的功能目標，並據以設定補助的要件，符合要件的才能申請；補助對象也會鎖定可以有效創造更多經濟效益的團體，例如：獎勵旅遊團體，或是優質旅行團等，絕非漫無目標天女散花似的提供補貼，更絕無每人每天每個景點500元這種不可思議的情事。網路流傳往往非事實，請大家秉持智慧判斷，不要以訛傳訛。

(中時)