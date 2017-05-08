開放重機上國道？ 交通部：要尊重地方政府

交通部次長王國材。（方濬哲攝）

交通部12日將召集警政署、重機團體及相關單位研議開放重機上國道，交通部次長王國材8日立法院表示，交通部對此研究多年，也和相關團體討論多次，但還是要尊重地方政府在交通管制的需求。

(中時)