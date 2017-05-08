法國巴黎發明展 亞洲大學揮出全壘打

亞大商設系助理教授朱以恬（左）在巴黎國際發明展攤位前，向駐法大使張銘忠介紹亞大參賽作品。（亞大提供）

2017法國巴黎國際發明展日前落幕，亞洲大學今年共有5件作品參展，分別奪下1金、2銀、3銅的佳績，表現亮眼！其中，經管系在職專班賴俊榮研發「以甘蔗渣製造的環保塑膠餐具」作品奪下金牌獎，該產品因深受好評，目前已上市。

值得一提的是，巴黎發明展期間，台灣駐法大使張銘忠特別訪視亞大攤位、肯定亞大多年來在巴黎發明展的亮麗表現，他同時轉頒總統蔡英文賀電，由台灣參展團團長、國立聯合大學教授徐義權接受。

亞大創意設計暨發明中心主任鄭建華指出，今年除「以甘蔗渣製造的環保塑膠餐具」奪下金牌獎，另商設系林奕丞、程道鑫製作的「安全發光搖滾瓶蓋」，以及商設系陳維辰、陳靜瑀、顏米君、宋佩怡研發的的「多功能兒童學步車」，兩者皆奪下銀牌。

台灣參展團秘書長朱以恬指出，「以甘蔗渣製造的環保塑膠餐具」是亞大經管系在職專班賴俊榮與產學合作廠商共同研發，因融入實務經驗且富含環保創意，在展場中頗獲好評；而「安全發光搖滾瓶蓋」可套用在市售寶特瓶上，夜間攜帶行走與慢跑時可解渴又安全。

朱以恬強調，法國巴黎展有116年歷史，今年全台共有45人、77件作品參賽，而亞洲大學5件作品揮出全壘打，統計近6年來，亞大共於巴黎展中奪下48面獎牌，其中，有7面金牌及1件法國內政部長、警政署長最高榮譽特別獎。

(中時)