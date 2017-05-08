木工冒稱檢察官 詐欺未遂判徒刑1年1月

從事木工潘姓男子月薪4萬元，兩年前遭詐騙集團吸收，2015年10月冒稱是檢察官，與黃姓女子約見面準備取走30萬元「監管」時落網，由於他到案後始終坦承犯行，高雄地院依冒用公務員名義詐欺取財未遂罪，判他徒刑1年1月，可上訴。

(中時)