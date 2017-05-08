酒店妹伴2男遇警抓K 稱「剛隆乳不敢吸毒」

酒店妹楊女(右)強調她沒吸，警方追問原因，她坦蕩說「因剛完成隆乳手術，身體會感到不適，所以不敢亂用藥！」(劉宥廷翻攝)

高市警保大特勤中隊警網日前凌晨巡邏經三民區水源路，發現2男1女形跡可疑，上前攔查嗅出3人身上疑有K味，2男主動交出毒品咖啡包、K他命，21歲酒店妹楊女則強調她沒吸，警方追問原因，她坦蕩說「因剛完成隆乳手術，身體會感到不適，所以不敢亂用藥！」警方聽了直呼尷尬，除將2男送辦外，仍對她採尿送驗。

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(中時)