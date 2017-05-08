21年不間斷 諾華世界關懷日 公益不止息

諾華世界關懷日文光公園綠化活動(本報資料照片)

有一家企業，連續21年不間斷，持續做公益，在全世界各地，將溫暖和愛心化為行動，奉獻給有需要的人們，在台灣也不例外，這家公司是諾華藥廠。

真正的愛心不是用說的，而是拿出行動，奉獻力量。諾華認為取之於社會、用之於社會，長期深耕公益，無論志工服務或愛心捐款，員工積極投入。從1997年4月起，今年是諾華連續第21年，透過全球超過20,500個員工，在「諾華世界關懷日」(Community Partnership Day)活動，關心台灣弱勢團體及在地社區，盡一份企業的社會責任。

今年，年諾華世界關懷日在5月11日，台灣諾華4月份起陸續展開各項公益行動，在全台各地舉辦10場醫院或社區活動，有超過200名員工投入。今年分別與北、中、南辦公室所在的鄰里合作，包括台北市中正區幸市里、台中市西區公正里及高雄左營區新上里，透過認養社區公園、公園綠化及街道清掃，為居民創造舒適、優美的社區環境，提昇居住品質。

諾華世界關懷日文光公園綠化活動-幸市里林楨吉里長(左)及台灣諾華總裁艾思同(本報資料照片)

5月初，台灣諾華員工在台北文光公園擔任義工種植有機植栽，在高雄裕誠路進行街道清掃志工服務。台北場獲得當區幸市里里長林楨吉大力支持，台北市議員吳志剛、郭昭巖及中正區區公所主任秘書陳奕源也到現場共襄盛舉，支持諾華企業公民活動。

今年起諾華展開為期兩年認養台北市中正區文光公園，5月5日公園綠化活動揭開了序幕，員工對認養鄰里公園超認同，自願花時間當公園義工。

台灣諾華總裁艾思同也拿出行動，投入第一線社區志工服務，他說貢獻在地社區是諾華的責任，促進人們身體健康是諾華的目標。根據2013年《環境科技》期刊研究顯示，在都市裡，身處綠地較多的環境，對健康有正面影響，公園綠化不只提昇環境品質，更有益社區居民健康，期盼透過認養公園及綠化活動真正回饋社區。為了環境永續經營及環境保護，諾華挑選有機植栽及果樹，希望創造安全、無毒、健康的休憩場所給社區民眾。

諾華世界關懷日高雄裕誠路街道清掃活動-左營區新上里志工團隊及諾華志工(本報資料照片)

此外，2009年起推動的「諾華慈善關懷計畫」，由創新藥品事業單位部門及愛爾康、山德士等事業單位代表組成「台灣諾華慈善委員會」，號召全體員工愛心捐款。八年來，透過自發性愛心捐款已幫助16個弱勢團體，捐款金額超過兩千七百萬元。

今年初的員工大會，諾華員工再次展現愛心踴躍樂捐，募得近400萬元捐款給專收容智能障礙者的雲林華聖啟能發展中心和福音戒毒機構花蓮主愛之家，協助華聖購置9人座交通車，提升行車安全， 並幫助主愛之家廚房擴建及餐廳環境修繕工程計畫。兩家團體今年將完成交通車購置及餐廳修繕工程。

艾思同對於員工每年如此投入諾華世界關懷日及慈善關懷捐款活動，他感到非常驕傲，並期許諾華人藉此更了解社會需要，明白施比受更有福。他期盼台灣有更多企業投入企業公民活動，一起為台灣努力。

(中時電子報)