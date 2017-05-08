傳中國考慮將火電、核電企業合併

據新新浪財經報導，中國考慮將目前主要火電企業和核電企業，合併重組為3家。重組的一個選項是：將神華、中廣核和大唐合併為1家公司；將華電、國電和中核合併為1家公司；將華能和國電投合併為1家公司。

知情人士稱，官方已經就該選項向相關企業徵求了意見，這一選項並非最終方案，可能存在變數。華電不願予以置評，神華發言人未能立即置評，另外幾家公司未回覆。

(工商)