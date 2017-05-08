曾莞婷犯規辣露酥胸 背後鏡子洩逼人螞蟻腰

曾莞婷被封「本土劇女神」，擁有高人氣。（圖／中時資料照）

曾莞婷背後鏡子反射出腰瘦曲線，成為大家討論亮點。（圖／取自曾莞婷臉書）

「本土劇女神」曾莞婷擁有亮麗外型、姣好身材，常在臉書分享生活點滴，和粉絲互動，今（8日）她曬出到健身房運動的照片，身穿運動背心微露酥胸，尤其身後的鏡子更反射出她那苗條S曲線，被狂讚性感破表。

照片中，曾莞婷梳起包子頭，一手拿水壺、一手拿手機自拍，擺出嘟嘴俏皮表情，融化眾粉絲的心，尤其她身穿開深V的低胸運動內衣，秀出絕美鎖骨以及小露酥胸，惹得大家直呼太性感。特別的是，曾莞婷背後的鏡子映出她完整的全身照，粉絲見到她的纖細螞蟻腰，誇她曲線剛剛好之外，也有人擔心她越來越瘦，曾莞婷則自信回覆說「是精壯」，引來其他人大讚美到不科學。

(中時電子報)