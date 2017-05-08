台北躋身亞太最佳旅遊城市前10名 年吸99億美元
雖然受到陸客減少影響，來台旅客數連續多月下跌，但是台北對於國際旅客的吸引力卻不減反增，成功躋身亞太區最佳旅遊城市第十名，吸金能力更達到99億美元，衝上亞太區第四。
萬事達卡所發布的2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，是以國際旅客到訪人次為排名，曼谷以1930萬國際旅客人次再度奪冠，新加坡與東京則分列二、三名，而台北吸引740萬人次觀光，較去年成長了50萬人次，首度進入最佳旅遊城市前10名。
報告顯示，台灣國際旅客組成以日本旅客為最大宗，佔32.6%，其次為中國旅客，佔20.8%，另外香港旅客也佔了12.8%。
除了旅客到訪人次上升，台北的吸金能力也有所成長，國際旅客消費總額高達99億美元，從去年的亞太區第七名竄升至第四名，並再度蟬聯大中華區第一名。
不過台灣人也是亞太區國際旅客的輸出大國，出國人次2380萬，在亞太區僅次於中國與南韓，出國消費金額也高達125億美元，高居亞太區第五。
(中時電子報)
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