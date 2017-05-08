人口僅192人 真柄部落自主公告傳統領域
人口僅有192人的台東縣長濱鄉阿美族真柄部落，8日自主公告傳統領域，包括陸域及傳統漁獵採集海域，範圍內不分公、私有土地及海域的經濟性開發行為，均須取得部落同意。
位於東海岸的阿美族真柄部落，人口只有192人，相較於其他大部落，宛如隱形的部落，長期受到漠視，族人表示，部落靠海處是他們的傳統漁獵場所，近日卻蓋起了1棟大建物，不僅擋住了部落的海景視線，排放的廢水處理及水土保持，更令族人擔心。
約50多位族人昨天聚集在真柄活動中心，雖然出席的都是老人，但是他們的眼神充滿自信與愉悅，會議中由耆老Mico公告傳統領域，陸域北至Sadibongan、南到Kapagokan，東到太平洋，西玉里山脊線為界，傳統海域北至三間公墓，南至石門溪。
族人表示，傳統領域範圍內不論公私有土地的大型經濟開發行為，均須在資訊公開與坦誠佈公的情況下，部落有充分的知情同意權，以避免對部落生活區域造成無可逆轉的傷害。
族人說，部落傳統領域正面臨著財團不當開發，造成部落族人的恐慌，自主公告傳統領域，更有信心守護這片美麗的土地及海洋。
(中時)
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