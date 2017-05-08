墾丁國家公園港口溪 驚傳鱷魚現身
今早有民眾在墾丁國家公園範圍內的佳樂水港口溪一帶，發現疑似鱷魚的身影，而旁邊正是南台灣衝浪熱點，引發衝浪客恐慌，雖未拍下照片，但至少有2人看到，附近衝浪業者也展開「捕鱷大作戰」，不過農業處說，應該是綠鬣蜥誤認。
屏東佳樂水是南台灣衝浪點，向來有不少衝浪愛好者在這裡聚集，不過今天早上卻有一女衝浪客在港口溪發現體型不小的鱷魚，緊急通報墾管處與農業處，加上曾有遊客在吊橋處看過鱷魚，因此義消兼衝浪教練水哥與其他衝浪業者，當天下午嘗試放餌與巡視。
墾管處保育課表示，過去未曾聽過園區內有鱷魚出沒，今民眾來電說有看到身影，但沒有照片佐證，因此預計明天會過去查看；遊憩課則有派海邊巡邏員尋找，但未見身影，目前海域並未禁止遊憩活動，因鱷魚為淡水動物，並不會到衝浪鹹水點，且港口溪本來就禁止獨木舟等水上活動，不影響衝浪行為。
屏東農業處林業及保育科長侯俊男表示，牡丹旭海一段曾通報有看過鱷魚的蹤跡，但根據牠習性與身形判斷，確定為進口寵物綠鬣蜥，因身長可達1公尺，容易被誤認為鱷魚，加上佳樂水潮間帶是綠鬣蜥重要覓食處，研判這次港口溪的生物有可能是無攻擊性的綠鬣蜥。
侯俊男補充，台灣並沒有野生鱷魚，不過也可能是民眾飼養鱷魚後棄養，若調查發現真的是鱷魚，將追查飼主，以動保法開罰。
(中時)
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