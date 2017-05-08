新厝社區荒地變公園 新私訪祕境

新厝社區將荒地改造成社區新景觀，而榮獲南投林管處績優社區表揚。（林管處提供）

▲南投林管處期望小型口袋公園能逐步擴大範圍，由各社區發展協會擴散至全鄉，打造為社區新亮點。（林管處提供）

南投林區管理處最近將所轄彰化田尾新厝社區附近的仁豐國小旁空地，原是雜草叢生的荒廢之地，配合社區植樹綠美化活動，而今已成奐然一新的社區新景觀，將可延伸至著名的田尾公路花園，成為新私訪秘境。

南投林區管理處指出，田尾鄉新厝社區緊鄰田尾公路花園，但附近仁豐國小旁的空地，因荒廢已久，遭人傾倒大量垃圾與廢棄物，經社區大力改造下，種植光臘樹、紅花鐵刀木、杜鵑、黃連木、楓香、大葉山欖等1600株苗木，不但打造出美麗公園，也讓田尾再添一處優美景點。

林務局南投林管處長李炎壽說，希望這些小型口袋公園能逐步擴大範圍，由各社區發展協會擴散至全鄉，打造為社區新亮點，除可作為淨化城鄉空氣之肺，又可提供民眾遊憩與觀賞去處。

(中時)