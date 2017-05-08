中信兄弟女孩主題「桃紅」新球衣 超炫！
中信兄弟今（8日）亮相專為「Sisters We Love 棒球女孩日」主題新球衣，這件戰袍以桃紅色為主色，看來超炫、超討喜，女性球迷看了一定都喜歡。
中信兄弟「Sisters We Love 棒球女孩」，20日於臺中洲際棒球場展開為期2天活動，這也是該隊今年第3次舉辦「棒球女孩日」主題活動，除了設色少了陽剛性的球衣，另有讓女球迷近距離接觸球星的賽後「拍立得活動」，以及現場將設置「女性專屬香氛通道」，使用中信兄弟專為「棒球女孩日」開發的專屬香氛，讓每位女孩 進出場時都能伴隨著香味，享受到獨特的香氛體驗。
此外，預計在20日發放以球員圖像製作的專屬香水卡，贈送給當日入場的女孩們；21日則準備了主題日專屬化妝鏡，也是專為女孩們提供的贈品。所有贈品數量都有限，送完為止，心動 的女孩們請儘早入場索取喔。
中信兄弟本季的第1套主題日球衣也將在「棒球女孩日」首度亮相，球衣以桃紅色展現女孩的年輕活力，除了球迷引頸期盼的「球員版」外，也同步針對女孩推出修身版型的「女孩限量版」，兩種版本不僅版型不同，「女孩限量版」胸前 Brothers文字以貼布刺繡的方式製作，讓球衣質感成倍數的提升。
女孩日活動當天將舉辦球 衣穿搭時裝秀，由 Passion Sisters 為大家演繹各種風格類型的女孩球衣穿搭方式， 主題日球衣近日即將在 3355 商城(https://www.3355.com.tw)開放預購。
(中時電子報)
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