金融理專販毒 「喜劇小王子」也染毒
舞台劇演員染毒！台北市刑警大隊偵三隊日前破獲以「唐芸」為名的企業化販毒集團，深入查知另有一名徐姓銀行理財專員也是同夥，涉嫌將大麻等毒品賣入夜店及演藝圈、音樂界，其中師承舞台劇大師李國修、被戲迷封為「喜劇小王子」的演員林東緒也向他購毒吸食近半年之久。警方從昨晚起一舉逮捕徐嫌及林男等5人，今依毒品等罪嫌送辦。
警方指出，從事銀行理專的31歲徐男，平日喜歡泡夜店把妹，取了一個「ZEN」的英文名字，因開銷龐大，竟然鋌而走險幹起販毒勾當，與「唐芸」集團合作在大台北地區夜店販毒，牟取暴利。
案經北市刑大偵三隊會同萬華警分局組成專案小組偵辦，發現徐男以「梗、花葉」作為大麻等二級毒品的交易代號，並販賣給演藝、音樂界的朋友。其中，包括中生代舞台劇男演員林東緒，他長期向徐嫌購買大麻毒品吸食。
昨晚起，專案小組展開收網行動，持拘票及搜索票兵分多路進行同步執行拘提逮捕，查獲徐嫌及林東緒等4名吸毒藥腳到案，並查扣大麻11包，毛重：51.5公克、電子磅秤2台、大麻吸食器6組、大麻絞碎器2組、手機5支，訊後全案依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及流向。
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(中時)
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