寄提款卡辦貸款？詐欺幫助犯判3月
梁姓女子去年9月將個人金融帳戶存摺、提款卡、密碼等宅配給詐騙集團，幾天後有洪姓、李姓女子接獲詐騙電話，分別匯款5萬及13萬至梁女帳戶，並遭提領一空。梁女被依詐欺幫助犯起訴，雖在法庭上辯稱是為了辦貸款才將個人存摺、提款卡、密碼寄給別人，但法官不採信，判她徒刑3月、得易科罰金及上訴。
(中時)
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