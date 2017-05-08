小黃司機嗆罵五字經 判拘役45日

新竹古姓、汪姓計程車司機在竹科排班載客，但兩人不時為搶客人發生爭執，去年4月又在排班時發生爭吵，在車前爆發衝突。

汪男當場氣得大罵三字經、五字經，嗆「來，我看到，我就捶你！」古氣得與汪理論，過程全被行車紀錄器拍下，古據此向汪男提告。

新竹地院法官認為，兩造為載客產生糾紛，被告卻公然咆哮辱罵，依恐嚇危安罪判拘役45日，得易科罰金4萬5000元。

(中時)