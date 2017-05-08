上海兩岸台企產銷會 邀金門縣亮相
上海市台辦副巡視員李偉率團到金門參訪交流，並邀請縣府召集文創、觀光旅遊及農漁特產組團參加5月底在上海舉辦的「兩岸台企產品展銷會」，讓上海市民也能看到金門特有的魅力丰采。
縣府指出，由上海市台辦、台資企業協會合辦，預定5月28日至31日登場的「2017上海市兩岸台企產品展銷會」，是延續去年12月在北京舉辦「台灣縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」的推進，希望透過金門有關農業轉型升級及文創、中小企業的走進上海，分享金門特色，進而增進金門與上海之間的觀光、農產和經貿交流合作。
李偉率同上海市工商、展銷部門主管一行8人，在昨天下午「小三通」抵金，除陸續前往莒光樓、水頭聚落、金門酒廠、乳山故壘、觀光工廠等地考察與體驗產業、旅遊資源外，也參加今天由副縣長吳成典主持的「金滬交流座談」，就2017年上海兩岸台企產品展銷會、金滬聯合營銷與宣傳、旅遊合作等議題進行交流。
吳成典表示，上海市台辦組團來訪和邀約，邁出上海與金門合作交流的第1步，未來進一步帶動地方產業升級，在觀光、文創、農特產品、旅館及農漁業取得合作成果，都是讓人樂觀其成的事。
李偉也表示，5月底在上海展覽中心舉辦的兩岸台企產品展覽會，共規畫300個攤位，歡迎陳縣長率領金門縣的企業共襄盛舉。
李偉一行人大大讚賞金門自然風光、閩南建築、戰地風情、文化工藝與美食佳餚，認為金門、上海旅遊對接有很大發展空間，期待未來雙方共同努力、常來常往，攜手一起把餅做大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。