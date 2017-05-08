上海兩岸台企產銷會 邀金門縣亮相

「金滬交流座談」期待邁出雙方合作的一大步。（縣府提供）

金門副縣長吳成典（右）贈送來訪的上海市台辦副巡視員李偉（左）紀念酒。（縣府提供）

上海市台辦副巡視員李偉率團到金門參訪交流，並邀請縣府召集文創、觀光旅遊及農漁特產組團參加5月底在上海舉辦的「兩岸台企產品展銷會」，讓上海市民也能看到金門特有的魅力丰采。

縣府指出，由上海市台辦、台資企業協會合辦，預定5月28日至31日登場的「2017上海市兩岸台企產品展銷會」，是延續去年12月在北京舉辦「台灣縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」的推進，希望透過金門有關農業轉型升級及文創、中小企業的走進上海，分享金門特色，進而增進金門與上海之間的觀光、農產和經貿交流合作。

李偉率同上海市工商、展銷部門主管一行8人，在昨天下午「小三通」抵金，除陸續前往莒光樓、水頭聚落、金門酒廠、乳山故壘、觀光工廠等地考察與體驗產業、旅遊資源外，也參加今天由副縣長吳成典主持的「金滬交流座談」，就2017年上海兩岸台企產品展銷會、金滬聯合營銷與宣傳、旅遊合作等議題進行交流。

吳成典表示，上海市台辦組團來訪和邀約，邁出上海與金門合作交流的第1步，未來進一步帶動地方產業升級，在觀光、文創、農特產品、旅館及農漁業取得合作成果，都是讓人樂觀其成的事。

李偉也表示，5月底在上海展覽中心舉辦的兩岸台企產品展覽會，共規畫300個攤位，歡迎陳縣長率領金門縣的企業共襄盛舉。

李偉一行人大大讚賞金門自然風光、閩南建築、戰地風情、文化工藝與美食佳餚，認為金門、上海旅遊對接有很大發展空間，期待未來雙方共同努力、常來常往，攜手一起把餅做大。

(中時)