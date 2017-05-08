古物店超霸氣，兩棵上億元千年烏木當鎮店寶

鄭志聰將2棵千年烏木運到屏東做為鎮店之寶。兩棵烏木外表漆黑如碳泛著光澤，各有上億元身價。（潘建志攝）

鄭志聰將2棵千年烏木運到屏東做為鎮店之寶。兩棵烏木外表漆黑如碳泛著光澤，各有上億元身價。（潘建志攝）

2棵價值上億元，有6000年以上歷史的烏木，8日現身屏東一家古物館。董事鄭志聰說，這兩棵烏木都是在新北市樹林區的建築工地挖出來的，因重量極重又有防盜設施，不怕人偷，未來將放在店內做為「鎮店之寶」，成為屏東另類地標。

喜愛古物的鄭志聰說，4年前在樹林工地意外挖出的這批黑色木頭，數量達百餘公噸，都是古代被埋入土裡的木頭化石，學名叫陰沉木、統稱烏木，身價不斐。他聽聞後馬上北上，購買了8棵烏木共重107噸。

他將這些烏木送到上海博物館及屏東科技大學，進行碳14年代鑑定及樹種鑑定，年代確認有6000至6500年歷史，不過因樹木因地熱、地壓已碳化，無法鑑定是那一種樹種。他將部分烏木拿來雕刻，製作成木雕藝品，因色澤極佳很受歡迎。

最近因新店面開張，今日他將2棵烏木，以大型吊車連夜運到屏東，放在店內做為鎮店之寶。兩棵烏木高約4公尺、直徑120至125公分、重量達7、8公噸，外表漆黑如碳泛著光澤，各有上億元的身價。

他說，烏木長年深埋地下千萬年，因此具耐潮、耐腐的特性、外表也出現烏金油亮的光澤，相傳有避邪納福的功用，適合製作成各式木雕藝品，目前在中國大陸非常受歡迎。

(中時)