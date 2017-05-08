毒男冒充國中同學騙過警察 判刑3月

這款同學！新竹市古姓男子涉嫌拉K，遭員警據報逮捕，偵訊時竟冒用國中同學姓名，並在筆錄上簽名，同學接到裁罰通知單，當場看了傻眼，報警求助。

警方調閱筆錄時錄影畫面，證實男子遭國中同學冒用身分，除更正裁罰對象，並依偽造文書罪偵辦古男。

新竹地院法官審理後認為，古男為躲避刑責，竟冒用他人身分，判刑3月，得易科罰金。

(中時)