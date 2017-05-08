亞洲物理奧林匹亞競賽 我得團體第3名

我國參加亞洲物理奧林匹亞競賽獲得2金1銀、5銅，團體成績居第3名，由左至右分別是台中一中陳允中、建中白奇剛、竹科實中張晏祥、台中一中王少群、建中鍾尚軒、陳宣叡、台中一中陳昶瀚、武陵高中謝豐仰。（教育部提供）

我國參加2017年第18屆亞洲物理奧林匹亞競賽今天傳回捷報，在23個國家、166名參賽學生中，我國得到2金、1銀、5銅，總成績居第3名，僅次於中國大陸及俄羅斯，成績優異。

我國這次有8名選手，由台師大教授高賢忠擔任領隊，4月30日出發前往俄羅斯亞庫次克參賽，經過幾天激烈競爭，今天下午舉行頒獎典禮，中國8金、俄羅斯4金、台灣2金，分居前3名。

我國8名選手中，台中一中陳允中及王少群等2人得到金牌；武陵高中謝豐仰得銀牌；建中白奇剛、陳宣叡及鍾尚軒、竹科實中張晏祥及台中一中陳昶瀚等5人得銅牌。

我國從2000年開始參加亞洲物理奧林匹亞競賽，過去17年來，團體成績有3次第1名、8次第2名、5次第3名及1次第4名，今年得到第3名，算是維持平盤。在這項競賽得到金、銀、銅牌者，可保送大學物理系；另外，金牌、銀牌得主可獲教育部頒發10萬元、5萬元獎金。

(中時)