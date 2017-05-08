把求職者當孩子 陳延綽協助7500位民眾重返職場
曾飽嘗失業之苦，2度就業後任職勞動力發展署竹北就業中心的陳延綽，10年來協助超過7000位民眾就業，人稱「延綽媽媽」的她，有著雞婆個性，將求職者當成自己孩子般疼愛，2個女兒也受感召，以行動支持母親，「1人就業，全家服務」。
竹北就業服務中心指出，延綽媽媽過去因學歷只有專科畢業，再加上家庭因素離開職場10餘年，因此，10多年前當她因小孩漸漸成人後，想要返回職場時並不太順利。
但為了順利重返職場，她利用時間參加職訓課程強化電腦能力，並考取保險經紀人證照，半工半讀的取得學士學位。
最後在就業中心順利找到工作，延綽即以同理心對待所有求職者，遇到身心障礙或求職困難者，更是積極的協助開發職缺，希望每個人都能順利找到適合的工作。
身為職業婦女的延綽，必須兼顧家庭與工作，對3個女兒從未忽略，女兒們也很爭氣，老大、老2都是留英碩士，老3準備今年赴美攻讀碩士學位。
勞動力發展署桃竹苗分署署長丁玉珍表示，桃竹苗轄區內每位就服員都是非常認真服務，而延綽不但是成功重返職場的2度就業婦女，在竹北就業中心雇主服務區任職近10年，開拓近10萬個工作機會，協助企業招募成千上萬人才，更輔導7500位民眾成功就業。
她不僅全力投入輔導求職者的工作中，更把他們當成自己的小孩照顧，她的小孩也因此受到媽媽感召，近幾年也協助媽媽的工作，服務中心開心表示，這根本是「1人就業，全家服務。」
陳延綽並曾獲頒2012年公立就業服務機構標竿獎勵與評核「最佳雇主服務人員獎」，2014年及2015年桃竹苗分署「最佳雇主服務人員獎」，2016年勞動力發展署所屬機關績優服務人員計畫「最佳雇主服務人員獎」等殊榮。
(中時)
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