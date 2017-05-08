日本金澤市議會拜訪台南市議會

台南市議長賴美惠與日本金澤市議長黑沢和規互贈紀念品。（洪榮志攝）

台南市議會姐妹會日本金澤市議會一行30多人，今天在議長黑沢和規率領下前來台南市議會拜會，議長賴美惠也率議員及議會同仁熱烈歡迎，並期許雙方未來交流層面更廣，友誼永固。

賴美惠致詞表示，非常開心可以在台南市議會再次見到遠自日本金澤、石川縣的貴賓，不論是與石川縣議會或金澤市議會的締盟，都象徵兩會及兩地友誼更加提昇。

賴美惠還特別提到連結台南與金澤緣分的八田與一技師說，直到現在許多台灣人對於八田技師興建烏山頭水庫嘉惠嘉南平原的貢獻，仍相當感念。至於台南與金澤的交流也從議會與議會之間，擴大到兩個城市，台南與金澤多年來每年輪流在對方城市舉辦「金澤周」、「台南周」，促進城市互訪與文化經貿交流。這樣的友好互動也擴大到台灣與日本，期許未來友誼長存。

黑沢和規則表示，未來台南與金澤之間不但交流會更多，層面也會更廣，從文化、教育、到經濟等，也祝福兩市友誼更上一層樓。金澤市役所市長山野之義對於兩市之間的締盟，也再次表達開心與祝福。

賴美惠還對日本先前於2016台南大地震提供慰問金協助重建一事，代表市民表達感謝。會中，雙方也互贈紀念品，並合影留念；穿著日本傳統和服的多名友禪大使，更成為整個訪問團吸睛嬌點。

(中時)