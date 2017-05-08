壓扁廢酒瓶 化身淺碟多肉花房
「把廢酒瓶壓扁當生活用品，就會變有用」在台中市大墩文化中心擔任玻璃鑲嵌講師的莊慧玲，專門「撿酒瓶」，突發奇想利用巧手，把不要的一支支廢酒瓶壓扁成為別緻小淺盤，甚至成為多肉植物花房，打造生活藝術，賦予廢材新生命，讓零成本的玻璃瓶透過藝術創作身價跟著翻漲。
走進莊慧玲工作室彷彿進到「玻璃的異想世界」，創作馬賽克燈及玻璃鑲嵌，將各種彩色玻璃片熔接在一起而形成的玻璃製品。台灣早期的「老玻璃」搖身一變成為實用的檯燈、璧飾、鏡子等，而廢酒瓶壓扁後化身盛裝食物的小淺盤；像兔耳朵或熊爪子的超療癒多肉植物，放置「威士忌酒盤」，更讓人驚艷。
莊慧玲指出，台中餐廳林立，喝酒人口也多，每天餐廳外總堆置大量喝剩酒瓶被丟棄的景象，於是靈機乍現，將威士忌、啤酒、伏特加等各式各樣的「廢酒瓶」打造成一件件色彩繽紛的實用藝術品。
莊慧玲以純熟技法搭配對原料的了解，將酒瓶放置耐高溫模具進窯爐，燒成溫度達800度，持續加材火燃燒4~5個鐘頭，玻璃呈現液態如水般流動，最後壓扁成形，冷卻10個鐘頭後，成為獨一無二的玻璃盤，跨出她發展玻璃藝術個人特有創作的一大步。
(中時)
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