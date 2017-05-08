台南火車站天花板掉落 施作第二層天花板緊急防護
國定古蹟台南火車站7日深夜9點55分許，驚傳第一候車室的天花板塌陷，並掉落地面砸傷2名旅客，所幸送醫後無大礙；文化部8日上午召集相關單位會勘後，同意施作第二層天花板作為緊急防護。
文化部文資局表示，有81年歷史的台南火車站第一候車室天花板，是板條灰泥天花，板條因漏水導致白蟻侵蝕，承載力不足，才造成天花板掉落。
天花板掉落時，1名就讀長榮大學的男學生和1名住彰化女子，正好在該處等候開往沙崙站的列車，2人分遭板條砸中肩膀及手臂，當時站務員聽到聲響，立即趨前查看，並疏散其他旅客，且通知救護車將2人送往衛福部台南醫院治療，所幸2人均只是輕微擦傷，治療後，已無大礙。
因台南火車站是國定古蹟，台鐵通知文化部處理，並於8日上午，召集古蹟審議委員、專業人員、建築師等人，會同台南市文化局長葉澤山、台南站長徐竹平到現場會勘，除同意施作第二層天花板作為緊急防護外，並將施作漏水和白蟻防治工程。
徐竹平表示，這起意外，該站對2位傷者會負起全責，並將派人前往長榮大學和彰化慰問2位受傷旅客。
文資局表示，整體台南火車站修復工程，台鐵已在去年底設計完成，目前正在招標中，工程得施作30個月，經費約1.5億台幣，不過工程已流標2次，預計6月初再上網公告招標。
(中時)
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