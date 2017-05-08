移民工悲歌 違法地下匯兌又被剝一層皮

4間印尼雜貨專賣店涉嫌地下匯兌。（葉書宏翻攝）

4間印尼雜貨專賣店涉嫌地下匯兌。（葉書宏翻攝）

4間印尼雜貨專賣店涉嫌地下匯兌。（葉書宏翻攝）

4間印尼雜貨專賣店涉嫌地下匯兌。（葉書宏翻攝）

43歲王姓男子與35歲胞妹涉嫌以新北市內4間印尼雜貨專賣店作掩護，掛羊頭賣狗肉協助印尼籍外勞，將薪資及不法所得匯回母國，1年來營業經額破億元，不法所得粗估約200萬元，共查獲王姓兄妹共8嫌到案，訊後依違反銀行法將8嫌送辦。

移民署新北市專勤隊去年6月偵破邱姓主嫌利用毒品控制印尼籍外勞賣淫，意外發現受脅迫的印尼籍女子都是透過王嫌兄妹經營的印尼雜貨專賣店，將所得匯回印尼。

新北市專勤隊調查多時，6日報請新北地檢署檢察官鄭淑壬指揮，聯合調查局新北市調查處、新莊警分局、三重警分局及新北市政府勞工局等單位，前往位於新莊、三重的4間印尼雜貨店查緝，查獲王姓兄妹共8嫌到案，其中5嫌為印尼籍華僑。

另外，查獲到行蹤不明外勞11人、逾期外僑1人，查扣新台幣54萬5000元、印尼盾1285萬元（約新台幣3萬元）、點鈔機4台、非法仲介派工單1疊、水單近千張、帳簿、金融存款簿及手機11支等證物。

新北市專勤隊發現，4間印尼雜貨店營業1年來，經手的不法匯兌破億元，不法獲利約200萬元。

遭查緝到的逾期印尼籍移工小雲（化名）供稱，王嫌平時上午指派她到醫院擔任清潔工、看護工，一天薪資1000元，仲介要抽200元，中午到印尼雜貨店幫忙切菜，下午再到應召集團賣淫，一天超過12個小時都在工作。

新北市專勤隊訊後，依違反銀行法將8嫌送辦，王姓兄妹檢察官諭令10萬及15萬元交保候傳，其餘6人則以3萬至8萬元交保。

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(中時)