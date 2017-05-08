中國醫藥大學 成立全台第一法醫病理科
為提升司法鑑定品質、保障人權，中國醫藥大學附設醫院與法務部合作，成立全台第一個「法醫病理科」，8日上午正式揭牌，法務部長邱太三強調，該科成立後將可幫助檢察官、法官的判決更有依循，且有助於減少醫療糾紛、保障人民權益。
邱太三與中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、衛福部政務次長何啟功等人，一同為新成立的「法醫病理科」揭牌，場面熱鬧。中國附醫指出，法醫病理科隸屬於病理部，將結合病理學、法醫學鑑識科學，提供法院審理案件時有更多科學證據。
蔡長海表示，中國附醫10多年前就曾想成立法醫病理科，但礙於有興趣的相關人才不易尋得，幾經拖延，好不容易終於催生成功，未來將可在此進行法醫的實驗、教學等，法醫病理科更將肩負培養法醫人才的重責。
邱太三指出，台灣每年死亡相驗案件多達1萬9000多件，其中更有2300多件需要解剖，若因人力問題可能影響重大案件的進展，為維護公平正義，《法醫師法》94年通過醫學院或教學醫院應設法醫部門，卻至今沒有任何醫院成立，現在終於能完成此心願。
(中時)
關鍵字：法醫病理科
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