泰晤士全球富豪排行 馬雲、王健林皆上榜前20名

富豪排行榜榜上有名的包括(左起)：萬達董事長王建林、阿里巴巴董事局主席馬雲、臉書執行長祖克柏、微軟創辦人蓋茲。

英國《星期泰晤士報》（Sunday Times）周日公布了全球富豪排行，而前20名無論是家族企業家和白手起家的商人都有上榜，包括中國大連萬達集團董事長的王健林和阿里巴巴集團主席馬雲也都上榜，他們分別以257億英鎊(新台幣9,968億元)和267億英鎊(新台幣1兆350億元)，分居20、19名，第一名則是由美國最大零售業沃爾瑪公司（Wal-Mart）的沃爾頓家族（Walton family）奪下。

排行榜顯示家族企業仍靠將企業和財產持續傳承下去，而經營的有色有色的有美國科氏工集團、美國沃爾瑪公司、法國歐萊雅化妝品帝國等。至於白手起家的企業家是在科技業的佼佼者，包括臉書創辦人馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)和阿里巴巴集團的馬雲等。

全球富豪排行前10名分別為：

1.沃爾頓家族（Walton family）─ 1,006億英鎊(約新台幣3兆9,000億元)

美國最大零售業沃爾瑪超市。(圖/美聯社)

沃爾頓家族經營著美國最大零售業沃爾瑪公司（Wal-Mart），該家族目前仍在世且是公司的主要經營者的分別是吉姆(Jim)、羅伯(Rob) 和艾莉絲(Alice)。

2.科赫兄弟(Charles & David Koch) ─ 789億英鎊(約新台幣3兆600億元)

美國科氏工集團執行長和主席查理斯(Charles)和其弟該集團總裁大為(David)，從1967年以來便經營著美國第二的未上市的私人公司科氏工集團，該公司主要經營造紙、石油、化學、礦務等行業。

3.比爾‧蓋茲(Bill Gates)─ 708億英鎊(約新台幣2兆6,400億元)

微軟創辦人比爾蓋茲。(圖/美聯社)

比爾‧蓋茲是全世界最地的電腦軟體公司微軟(Microsoft)創辦人之一。

4.阿曼西奧·奧蒂嘉(Amancio Ortega) ─ 635億英鎊(約新台幣2兆4,600億元)

西班牙印地紡集團（Inditex)的創辦人，該集團是世界上最大的時裝集團旗下有Zara、 Bershka、 Pull & Bear，、Massimo Dutti等品牌，而奧蒂嘉擁有該集團約60%的股份。

5.傑佛瑞·貝佐斯(Jeff Bezos) ─ 618億英鎊(約新台幣2兆3,900億元)

貝佐斯美國最大線上網路零售平台的亞馬遜(Amazon)創辦人、執行長及主席。

6.華倫·巴菲特Warren Buffett ─ 616億英鎊(約新台幣2兆3,800億元)

巴菲特。(圖/美聯社)

他是美國傳奇級的投資者，有被稱作股神，也是多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway)的執行長。他也曾承諾在死後要將99%的財產捐作慈善用途。

7.瑪爾斯姊弟(John & Jacqueline Mars) ─ 490億英鎊(約新台幣1兆9,000億元)

瑪爾斯姊弟是糖果火星巧克力棒(Mars Bar)發明者也是瑪氏食品（Mars, Inc.）創辦人的兒女，該公司的產品也包括M&M's、士力架、以及德芙巧克力等，他們的財產主要來自於繼承了家族的糖果帝國。

8.馬克‧祖柏格(Mark Zuckerberg) ─ 477億英鎊(約新台幣1兆8,500億元)

臉書創辦人祖柏格。(圖/美聯社)

祖柏格是美國社群平台臉書(Facebook)創辦人、該公司的主席及執行長。

9.卡洛斯·史林(Carlos Slim Helu) ─ 460億英鎊(約新台幣1兆7,800億元)

史林是墨西哥美洲移動通訊公司(America Movil)的首席執行官，該公司是拉丁美洲最大的電信營運商，也是墨西哥的首富。

10.勞倫斯·艾利森(Larry Ellison) ─ 406億英鎊(約新台幣1兆5,700億元)

艾利森是全球大型資料庫軟體公司甲骨文（Oracle）公司的共同創始人和執行長，他也買下了美國夏威夷群島的第六大島，同時熱愛遊艇競速。

19.中國阿里巴巴集團創辦人馬雲 ─ 267億英鎊(約新台幣1兆350億元)

馬雲。(圖/新華社)

曾獲得中國首富稱號的馬雲，是中國阿里巴巴集團董事局主席，該集團旗下包括中國最大線上購物平台淘寶網、螞蟻金融服務、支付寶等。

20.中國萬達集團創辦人王健林 ─ 257億英鎊(約新台幣9,968億元)

王健林。(圖/新華社)

多次登上中國首富的王健林，是中國最大地產開發商大連萬達集團的創始人暨董事長，該集團除了房地產外也涉足電影產業、酒店、百貨、媒體等。

(中時電子報)