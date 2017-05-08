第一社福舉辦母親節親子活動

現場媽媽認真學習方法。（趙雙傑攝）

一年一度的母親節將至，有許多第一社福的媽媽們，因為家有障礙兒，常常無暇打理自己的儀容，因此第一社福體恤媽媽平時的辛勞，今日特別在母親節前夕，舉辦母親節親子活動，邀請了知名彩妝大師Kevin老師，指導平時忙碌的媽媽們簡單的亮眼彩妝，現場媽媽們認真學習老師所教的方法。

(中時)