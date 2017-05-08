馬公-布袋客輪單邊引擎故障 抵達時間延遲

往返澎湖馬公和嘉義縣布袋的客輪「滿天星1號」一度發現單邊引擎故障，導致船程延後。（圖為滿天星2號，呂妍庭攝）

往返澎湖馬公和嘉義縣布袋的客輪「滿天星1號」，今(8)日下午4點14分從馬公開出返回布袋途中，雙俥（引擎）1俥疑似絞到異物故障，一度只剩下1俥運作，導致船速減慢，原預估返程時間會延誤1個多小時，目前預計6點半左右靠岸。

高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄表示，船上共搭載306名乘客，因海象正常，旅客情況大致良好，只是多半個小時船程，暈船的旅客可能因此增加。

(中時)