馬公-布袋客輪單邊引擎故障 抵達時間延遲
往返澎湖馬公和嘉義縣布袋的客輪「滿天星1號」，今(8)日下午4點14分從馬公開出返回布袋途中，雙俥（引擎）1俥疑似絞到異物故障，一度只剩下1俥運作，導致船速減慢，原預估返程時間會延誤1個多小時，目前預計6點半左右靠岸。
高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄表示，船上共搭載306名乘客，因海象正常，旅客情況大致良好，只是多半個小時船程，暈船的旅客可能因此增加。
(中時)
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