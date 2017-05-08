偷剪電線導致停電竊賊就逮

林姓男子偷剪電線卻引發停電還被發現，嚇得將犯案工具遺留在現場。(翻攝照片)

台中市林姓慣竊日前到烏日區偷取電纜線，卻意外造成大停電，導致他事跡敗露，只能倉皇逃離，所幸警方積極調閱監視器、到附近訪查，終於查獲林男並通知他到案，訊後依竊盜罪函送法辦。

警方指出，林姓男子（40歲）今年2月間到烏日區五光路偷剪電線、欲變賣換錢花用，卻疑因錯剪到重要的線路，導致周邊10多戶居民立即大停電，還被到戶外查看的民眾發現，嚇得他倉皇逃跑，連做案工作及腳踏車都遺留在現場。

林男到案時坦承偷剪電線，他表示，本來是想趁深夜民眾熟睡時偷走電纜線，沒想到會鬧得這麼大，經過2個多月，本以為沒事了，卻又被警方找上門，實在倒楣。

(中時)