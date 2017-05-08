忘拿錢包少婦抱幼女追公車 警接力載母女狂追
中市一名帶著2歲女童的26歲林姓少婦，日前搭公車在向上路、惠文路口下車時，不慎把錢包遺落在公車上，身上現金、信用卡都在裡頭，心急的她一邊大叫公車「等一下！」一邊抱著女兒狂追公車，可是公車就是不停，所幸心急的當下剛好看到2名巡邏員警經過，趕緊上前求助，員警立刻載著婦人循著公車路線，狂追了近1公里並以擴音器通知司機才順利攔下公車，成功幫林女取回遺失的錢包。
中市四分局大墩所指出，當日下午1點，該所二名巡邏員警，行經南屯區向上路、惠文路口前時，見一女輕女子抱著幼女，一邊奔跑，一邊大喊「公車，等一下！」覺得有異，隨即掉頭查看，少婦見警察靠近，急忙表示錢包遺失在剛剛所搭乘的公車上，希望員警能幫忙。
二名員警隨即查詢了公車的行駛路徑後，立刻載著母女往前追了近1公里，終於在向上、大英街口追上該輛公車，並以擴音器請該公車靠邊停；林女上車直奔剛剛所坐的座位，一眼就看到遺失的錢包，經查看裡面現金、信用卡、證件等一樣不少，這才放下心中大石，露出笑容。
林女指出，因為一時糊塗掉了東西，好在遇上人民保母，對警方熱忱服務深表感謝，直說：「有警察真好」。
大墩派出所所長周景彬表示，為民服務是警方積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」。
(中時)
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