水里集集馬不停蹄 南投縣長林明溱勘災忙

林明溱（前）今天水里、集集趴趴走，勘查多處災損點。（沈揮勝翻攝）

水里鄉拔馬坑溪護岸受損恐影響民眾居家與道路安全，縣長林明溱今日現勘，表示將盡快搶修。（沈揮勝翻攝）

南投縣長林明溱8日連續會勘水里鄉鉅工村拔馬坑溪護岸修復、興隆村公司路邊坡排水改善與集集鎮富山里坑溝整治、田寮里竹坑野溪護岸等4項工程，當場指示農業處應盡快發包修繕，避免損壞範圍擴大後影響用路人及周邊住戶安全。

水里鄉社子橋上游之鉅工村拔馬坑溪護岸為卵砌石混凝土牆，因施設年代久遠，在上星期一場大與後部分損毀，因雨季來臨，民眾擔心毀壞範圍一旦擴大，將損及相鄰道路，影響民眾出入安全。

林明溱勘查後指示農業處應在近期內執行搶修。對於該溪護岸，農業處已決定施作高5公尺、長35公尺的護岸，總經費約93萬元。

林明溱、縣議員陳淑惠及鉅工村長施惟平表示，該護岸緊鄰台16線，車流量大，位避免雨季來時，溪流水位高過護岸而淹至周邊道路及住戶，搶修施作，有迫切性需求。

另，水里興隆村公司路邊坡因波面逕流水沿路面低處排放，造成邊坡侵蝕及路基掏空，如不改善，將使道路中斷，影響用路人安全，農業處將施設長度50公尺的排水溝改善，總經費約50萬元。

林明溱另針對集集鎮富山里一處農地因天然湧泉及坡面逕流等因素，長期沖刷形成蝕溝，恐造成大面積崩塌，以及田寮里竹坑野溪左岸民眾廖龍郎、卓林敏崇陳情施作護岸，指示農業處執行設計，兩案經費分別為110及61萬元。

(中時)