交通警花 智逮「4條通」通緝犯

有4條通緝罪名的粘姓男子（左），多看了莊姓女警（右）一眼，害自己被逮捕。（張妍溱翻攝）

台中市24歲粘姓男子，日前騎機車停等紅燈時，瞧見一名執行交通崗勤務的女警莊靜宜長相清秀，忍不住多看了她兩眼，莊員「第六感」認為粘男眼神怪異，上前盤查發現他是「4條通」通緝犯，將他逮捕歸案。粘供稱，因有兩名子女要撫養到處打工賺錢，並躲避警方查緝，想不到是因瞄了女警兩眼就被逮。

警方調查，住在彰化的粘男有2件詐欺、竊盜酒駕及偽造文書等4條罪名遭法院通緝，當時因騎機車在台灣大道、惠來路口等紅燈，當時市警局交通大隊女警29歲莊靜宜正在指揮交通，發現粘男看著她，目不轉睛，於是上前將他攔下盤查。

粘男指出，因家中尚有2名年幼子女要扶養，他到處躲藏擔任臨時工維生，再寄錢回家養小孩，處境令人同情。粘男面對莊姓員警盤查時不斷提供錯誤身分，讓莊員多次均查無此人，後來以人臉辨識系統比對，才確認粘男身背4條通緝罪名，被彰化與台中地檢，以及台中地方法院通緝，偵訊後移送歸案。

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(中時)