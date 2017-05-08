男嬰冰存1年4月 暖心送行者籌資辦後事
新竹縣湖口鄉去年發現1具無名男嬰，檢警最後找出生母，但她因弱智無法籌辦孩子後事，一拖就是1年4個月，上月有熱心殯葬業者發現，不捨男嬰遲未下葬，多方奔走下終於籌到喪葬費，送完孩子最後一程。
「奔波這麼久，哥哥姐姐終於把你帶出來了！」欽敬禮儀公司負責人張書欽與幾名熱心同事，為了讓這名未曾蒙面過的小弟弟結束漫長的冰櫃人生，積極奔走籌資，月前終於如願以償，窩心地在臉書留下紀錄，字裡行間流露無盡感慨。
據了解，該名男嬰去年1月19日被民眾在湖口鄉大愛街1處土地公廟發現，當時男嬰被用塑膠袋裝著，一旁放著棒棒糖，場景甚為淒涼，由於四周未留下可循跡證，男嬰身世成謎。
檢警棄兒不捨追查，終於找到男嬰母親，但發現她是弱智人士，產子後備感無助才會將孩子裝袋丟棄，檢警聽了也莫可奈何，男嬰從此被冰存在市立殯儀館。
轉眼1年4個月過去，殯葬業者張書欽某日無意間注意到該名男嬰長期被冰存，遲未火化，細查後發現因男嬰母親無法料理後事，社會處或公所也無法以無名屍方式代為處理。
張書欽得知後甚為不捨，決定一定要好好送完男嬰最後一程，多方奔走後，終於繳清20萬元冰存費用，並在喪葬商業同業公會劉姓班長贊助下，終於籌出喪葬費用。
日前火化儀式上，張書欽特別準備祭品與孩子愛玩的玩具，並請法師為孩子超渡，依習俗入殮晉塔，親手送走這名無緣看看這世界的孩子，在業界傳為佳話。
(中時)
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