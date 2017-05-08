爆劈腿20歲少女懷孕 港音樂人被洩半裸床照報復
香港填詞人梁栢堅擅長結合時事填詞，詞風多變，曾為張智霖、杜汶澤、薛凱琪等歌手填詞，不過近日梁栢堅身陷桃色糾紛，昨（7日）被洩半裸床照，遭控劈腿、和20歲少女發生關係，得知對方懷孕後卻不理會，梁栢堅還被控建議少女吃藥墮胎。
梁栢堅昨被曬出兩張半裸照，一張是他躺在床上熟睡，另一張是在浴室放水照，根據香港《蘋果日報》報導，爆料網友自稱是20歲少女Ivy好友，指控梁栢堅已有女友還稱單身，與Ivy發生關係，最後Ivy發現自己懷孕，不料卻遭梁栢堅刻意遠離，甚至還建議Ivy買藥墮胎，最後Ivy在家人陪同下，到醫院做流產手術。
爆料網友進一步提到，Ivy得知梁栢堅已有女友後，經過質問男方才坦承，而梁栢堅床照曝光後，他沒有回應，不過梁栢堅則在臉書發文：「分手後用床照威脅前度」。
(中時電子報)
關鍵字：梁栢堅
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