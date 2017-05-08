韓國瑜訪台東 強調會帶來不一樣的國民黨
國民黨主席候選人韓國瑜今天到台東拜票時表示，最近走訪基層，聽到最多的心聲就是「人心思變」，國民黨目前應該扮演好在野黨角色，他若選上黨主席，一定帶來不一樣的國民黨。
韓國瑜今天拜訪的東的眷村、婦女團體，中午抽空到台東縣議會拜訪議長饒慶鈴，剛好碰上漁民陳情禁用魚槍問題，韓國瑜親自前往陳抗會場拜會饒慶鈴，並且向漁民問候。
他向漁民說，他不是最優秀，也不是最聰明的候選人，但肯定是最不一樣的候選人，他保證，只要選上的話帶來不一樣的國民黨，「我們會散發出來光與熱，讓大家感覺不一樣」，漁民則熱情大喊「凍蒜」。
韓國瑜認為，健康的政黨政治是台灣人民最迫切需要的，猶太人的孩子伴隨著舊約聖經長大、傳統的中國孩子伴著三字經長大、台灣30歲以下的年輕人是伴隨著藍綠惡鬥長大的，他一定要突破現況，希望國民黨選出最適當的黨主席，才是國家之福。
他也提到，台東有很多的發展潛力，過去都被忽略，例如花東之間可蓋一條300公里無限速自行車道，吸引國內外自行車好手。
(中時)
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