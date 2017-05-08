逾500人出席 八田與一追思會順利舉行

八田與一追思會下午舉行，日人前來獻花祭拜。(莊曜聰攝)

今年參與追思會的台日人數超過500人。(莊曜聰攝)

八田與一的孫子八田修一感謝各界重視。(莊曜聰攝)

嘉南農田水利會今天下午如期舉辦八田與一逝世75週年追思會，不知是否受到日前銅像遭破壞影響，雙方與會人數明顯增加，台日各界人士逾500人出席；市長賴清德致詞時表示，追思會能順利地舉行，且規模比以往盛大，代表破壞銅像的企圖沒有成功，台日間的關係沒有被破壞，台日間的情誼反而更為穩固。

八田與一的孫子八田修一致詞說道，日前讓人遺憾的事情發生後，台南市長賴清德、嘉南農田水利會會長楊明風都告訴他，一定會盡速將銅像修復，追思會將如期舉行，對此他相當感謝，因此也親自出席，要見證台日間的情誼長存。

日方除了八田修一等八田與一的相關親屬外，包括金澤市政府及議會交流訪問團、日本台灣交流協會台北與高雄事務所、加賀市政府交流訪問團、思慕八田技師伉儷暨台灣友好會、日台友好甲南議員訪問團等，也都到場參與這場盛會，在追思會開始前，人手1支白色菊花至八田與一銅像前獻花，並仔細端詳修復後的銅像。

(中時)