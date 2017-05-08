三輪車合法化了！彰化縣政府研擬行駛路線
三輪車也是鹿港、田尾的「風景」，去年立法院三讀通過可加裝馬達，授權地方政府訂定管理辦法，總算有身分！彰縣府正研擬行駛路線、設立牌照制度，規範慢速車得加裝反光條、照明燈和量體等，未來保險、責任等仍諸多爭議，但業者多樂見以後能公開行銷了。
鹿港觀光三輪車有10多年歷史，車夫多是受訓練導覽員，沿途講解，很受銀髮族、外國遊客歡迎，越來越加裝電動，不過，一旦被檢舉，只能被視為非法處理，業者不平，有繳稅、也替遊客投保意外險，卻「妾身不明」。
田尾三輪車更比鹿港多10倍，達700多輛，除業者載客，也大量出租遊客自由行，提供遊覽景點多一種交通工具的選擇。
開放電動三輪車後，彰縣府著手研擬遊憩地區慢速車輛管理辦法，構想鹿港核心區路線都開放，但考量巷弄多，老街人潮擁擠，草擬2.5公尺以下巷道禁止，田尾則除了台一線外全開放，將舉辦公聽會、徵求意見。
除了路線，車體也將訂出基本規格，審查通過發牌照，讓搭乘三輪車更多層保障。
有業者表示，欣見合法化，不過還是要付出更多成本，出租三輪車若違規，帳是算消費者身上，還是業者頭上呢？這也是未來契約要去解決。
城觀處長田飛鵬說，發牌照向來監理站權責，三輪車則要落在縣市政府身上了，是項挑戰，但只有合法上路，才能加強行銷力道，盼能創造多贏。
(中時)
關鍵字：三輪車
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