《了解與互信 兩岸一定旺》 文在寅vs.安哲秀…五月九日大決戰牽動朝鮮風雲!
南韓大選明天將登場，候選人文在寅和安哲秀之間，決選關鍵似乎就在於兩人對於「薩德」的態度。民調領先的文在寅，如果當選，他說想搞好美韓關係，但也不排除跟金正恩會談，美軍趕在南韓大選前緊急部署的薩德，會在選舉結果出來後，整組打包帶回嗎？
另外，大陸漁船因為越界遭到我方海巡隊用塑膠子彈驅離， 開了5槍打傷2人，但大陸方面反應強烈，兩岸的海上漁業糾紛不斷，讓人擔心會不會擦槍走火？失去信任基礎的兩岸關係會雪上加霜嗎？
本集來賓
賴岳謙 實踐大學教授
鄭麗文 前政院發言人
黃征輝 前海軍上校
侯漢廷 新黨新思維主任
北京
楊希雨 中國國際問題研究院研究員
魏東旭 軍事觀察員
(中時電子報)
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