沒收到網路邀請函 衛福部：22日前繼續努力爭取
衛生大會（WHA）網路報名到今天(8日)截止，蔡英文總統也已第十度推特發文盼拿到WHA門票。但我方等到最後一刻仍沒收到邀請函，恐中斷自2009年，連續8年以「觀察員」身分與會記錄。衛福部今天晚上六點召開記者會，證實確實沒有收到邀請函，但強調網路報名截止時間，不代表就是放棄的時間。
第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，去年世界衛生組織（WHO）在網路報名截止前3天寄發邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。今年的網路報名則在今天截止，但直到這一刻，仍沒有任何消息。
過去台灣雖是觀察員非會員國，但WHA大會時，可與各國代表開會，衛福部也特別製作「1分鐘了解WHA懶人包」，幫助民眾了解，參加WHA時，各國衛福部長都能上台發表五分鐘演講，邀請各國參與雙邊或多邊會談，對台灣實質參與國際衛生體系幫助很大。
衛福部國際合作組主任許明暉證實，今天是網路報名截止時間，截至目前都還沒有收到WHA秘書處的邀請函，日前外交部長說的不容悲觀，現在仍積極全力爭取，還在作最後努力的階段。且日內瓦和台灣的時差六個小時，即使時間到了也不一定代表我們沒有參與的機會，網路報名截止時間，不代表就是放棄的時間。
許明暉表示，以往世界衛生大會是WHO的組織，所有的會員國都可以與會，由秘書處發邀請函，必須由秘書處明確通知，台灣在5月22前沒有收到明確通知，才是真的沒有機會，但會「努力到最後一分鐘。」
(中時)
關鍵字：衛福部
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