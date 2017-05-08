立院審前瞻停擺 召委高志鵬宣布散會擇日再審

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在國民黨立委們杯葛下，議程停擺，中途接手的召委高志鵬（右2）在5點半走到主席台，宣布散會。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在國民黨立委們杯葛下，議程停擺，中途接手的召委高志鵬（右2）在5點半走到主席台，宣布散會。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，在國民黨立委們杯葛下，議程停擺，中途接手的召委高志鵬在5點半走到主席台，宣布散會。

(中時)