明新科大國際研討會 聚焦金融科技與創新

新竹縣明新科技大學管理學院、資訊管理系近日共同主辦「2017現代管理與創新國際學術研討會」會議並聚焦在金融科技與創新。（陳育賢攝）

明新科技大學管理學院、資訊管理系近日共同主辦「2017現代管理與創新國際學術研討會─金融科技與創新」，校長袁保新指出，此次研討會聚焦金融科技議題，期望增進國內外產、官、學、研各界人士交流管理與創新相關議題的實務與應用。

明新科大管理學院院長張盛鴻指出，研討會除校內管理研究所、財務金融系、工業工程與管理系、企業管理系、行銷與流通管理系協助外，包括勤益科技大學、浙江理工大學、大陸浙江農林大學及Southwest Minnesota State University等兩岸、國際大學也共同協辦。

今年的研討會為管理學院的年度盛事，為擴大國際參與及影響力，特別邀請美國明尼蘇達州西南州立大學Gerald D. Toland, Jr.博士以「替代農業政策以及氣候變遷對整體生產效率的影響」為題，舉美國現況分析相關的經貿影響進行專題演講。

此外，也請來考試院考試委員楊雅惠、美國紐約摩根史坦利基金管理人Austin Chen、與金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂等人，分別就「金融創新與監理挑戰」、「美國金融科技之發展」、「台灣金融沙盒實驗場規範新願景」等相關主題演說。

此外，研討會論文議題廣泛而豐富，徵稿收到來自日本、中國大陸、台灣、美國、香港、紐西蘭、泰國、越南、澳門等國家或地區投稿論文超過200篇，最後收錄國內外產官學界精彩學術論文186篇，研討會則分24個論文場次各別發表，藉由各界專家學者彼此交流拓展國際視野、激盪出嶄新思維。

(中時)