離婚率全國第2 花蓮推父母共親職
花蓮縣離婚率2014年起，連續2年高居全國之首，去年離婚率略降為2.63％，僅次於桃園市2.66％，仍居全台第二，駐花蓮地方法院家事服務中心首度與戶政機關合作，推出「家是選擇題？」短片，盼能喚起離異父母「共親職」共識。
花蓮家事服務中心社工督導林秋芬表示，台灣離婚亞洲第一，相當於每天就有近150對夫妻離異，其中自行協議離婚約佔9成，僅1成為法院監督下處理離婚；常見到離異雙方為了快速完成離婚手續，立下對子女不利或顯失公平的協議內容，造成日後為行使親權而對簿公堂。
花蓮家事服務中心近年積極推動「離異父母共親職」理念，製作全長3分鐘宣導短片，並全國首創與縣內13鄉鎮市戶政機關合作，藉由夫妻登記離婚的最後一道行政窗口，在辦理登記等待行政作業時間時，同時透過影片內容，盼雙方關注到未成年孩子的權益。
林秋芬表示，許多父母在離婚後，將面臨未成年孩子的監護權、生活撫養費及探視權等議題，若雙方無法達成共識，夾在中間的孩子將會陷入家庭紛爭的困境。而冗長的官司訴訟，特別是年齡較小的孩子，長期處於父母雙方紛爭中，恐將產生不安、焦慮等心理症狀。
縣府民政處長蕭明甲說，除非父母一方有不當教養或法院限制會面，孩子不應失去與非同住一方的關係聯繫，影片希望透過孩子面臨抉擇的兩難，喚起父母對親職合作的重視，放下彼此的情緒，形成合作式同盟關係，共同承擔起未成年子女的照顧與教養責任。
(中時)
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